تركي آل الشيخ خيَّب ظنّي !

كتبها..صالح جريبيع الزهراني



قبل فترة..وبمجرد إنشاء هيئة للترفيه،كتبت مجموعة مقترحات للبرامج المحببة إلى قلبي..للمحافظة على ملائكية المجتمع..ولكن هيئة الترفيه لم تنظر فيها للأسف..وبالأمس أعلن تركي آل الشيخ عن مجموعة برامج ومسابقات عالمية..تريدنا أن نخرج عن منهج(جماعة أحب المتشددين ولست منهم)..تريدنا أن نخرج عن منهج الاستشراف الذي نفتخر به..وتريدنا أن ننزل عن مسرح الفضيلة التي نتقن أدواره بشكل رهيب..ولهذا فإنني سأعيد نشر اقتراحاتي لعلها تجد آذاناً صاغية..وأتمنى أن توصلوها لتركي آل الشيخ..فربما يتأثر ويبكي ويعيد النظر في برامج الهيئة.

والبرامج المقترحة كالتالي:

1- مهرجانات تكسير الأعواد والأدوات الموسيقية في الهواء الطلق.

2- كرنفال التوبة الذي يتضمن توبة الأطفال والمراهقين عن سماع المعازف..وما يتضمنه من وصلات بكاء وندم واغتسال من الآثام..وتسليم أشرطة المجون واستلام أشرطة صليل الصوارم.

3- رحلات سفاري عبر الجزيرة العربية لتكسير وتهشيم وتحطيم الأصنام والأزلام..وأقترح أن تكون البداية من مدائن صالح.

4- تشجيع الأنشطة المدرسية لإدخال البهجة إلى نفوس الناشئة..مثل زيارة المقابر..دورة التكفين..مهارات حفر اللحود..مهارات الدفن.

5- إقامة المخيمات الصيفية في مختلف مناطق المملكة..لتدريب الطلاب على القتال الميداني وحرب المدن وأساليب التفجير.

6- إقامة دورات مكثفة لأبنائنا عن الأساليب والمهارات التي تلزم لتكفير العامة والدهماء والشرق والغرب.

7- استقطاب المشائخ المشهورين لإلقاء محاضرات متنوعة عن القطبية والحزبية والولاء والبراء للأمة وللحاكمية وللخلافة باعتبارها هي المستقبل الذي يسعون إلى تحقيقه.

8- إقامة المحاضرات التي تهتم بحطب جهنم(النساء)لتعديل أوضاعهن وزيادة حجم الوعي في عقولهن الناقصة..مع التركيز على قضايا الحيض والنفساء والاغتسال والاستجمار ما أمكن.

9- بناء دور للأوبرا الإسلامية التي تعتمد في أدائها على (تنحواط)المنشد وما يخرج منه من أصوات أمامية وخلفية.

10- إنشاء مبان للمسارح العامة..مع التركيز على أن تكون ذكورية خالصة..أو نسائية خالصة..ويعزل بينها ما لا يقل عن حيين سكنيين..مع الحرص أن يقدم الممثلون في المسارح الذكورية دور الرجال والأطفال والنساء..وتقدم الممثلات في مسارحهن دور النساء والأطفال والذكور لكي لا يفهم العالم أننا مجتمع من دون مسرح أو أننا مجتمع من الشواذ لا سمح الله.

11- إقامة المعارض الفنية ومعارض التصوير لغير ذات الأرواح ولغير المنحوتات.

12- استقطاب فرق السيرك العالمية الذكورية فقط وكذلك أندية الكرة الرجالية مع اقتصار العرض على الذكور وعدم نقل تلك العروض والمباريات على التلفاز لكي لا تفتن نساؤنا بفخوذ اللاعبين.

13- إقامة المسابقات والبرامج التنافسية بين المنشدين كبرنامج أفضل همهمة أو أفضل خنخنة أو أفضل (نحطة) وهكذا.

14- التنسيق مع البلديات لتقسيم كل شيء إلى مذكر ومؤنث كالأسواق والمطاعم والمستشفيات والحدائق والشوارع والأحياء تشجيعاً للسياحة.

15- زيادة حملات المناصحة للفنانين والكتاب والشعراء واللاعبين وخلافهم من الضالين..لتكون توبتهم عامل جذب للشباب وقدوة لهم للتوبة عن ضلالات الغناء والشعر واللعب..وكذلك استثمار المفحطين(والعربجيين) السابقين في برامج الدعوة للأحداث خصوصاً.

هذه نماذج فقط لبعض البرامج النوعية الطموحة التي تسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030 بإذن الله.

وأخيراً..فإن مثل هذه البرامج النوعية ستدعو بدون شك سياح العالم الغربي الكافر البغيض إلى الابتعاد عنا وعن ديارنا..وستطرد المنحلين من أبنائنا إلى الخارج ليمارسوا فسوقهم وعصيانهم هناك..كما أنها ستكون عامل جذب لكل متشدد ومتنطع من أخواننا المسلمين.

صالح جريبيع الزهراني

