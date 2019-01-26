بالصور.. وكيل الشؤون الإسلامية يخطب الجمعة بجامع الملك عبدالعزيز في جيبوتي

ألقى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، خطبة أمس الجمعة، في جامع الملك عبدالعزيز بمدينة تاجورة ثاني أكبر مدينة بجمهورية جيبوتي خلال زيارته الحالية.

وتطرّق الصامل خلال الخطبة إلى عظم شأن البعثة النبوية، فقد أخرج الله بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الناسَ من الظلمات إلى النور، حيث أرسل الله نبينا محمدًا عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، قال تعالى: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين}، كما أرسله تعالى: {شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا}.

وأبان أن الغاية من خلق الجن والإنس، والحكمة الشرعية التي من أجلها أوجد الله الأولين والآخرين، هي توحيد الله جل وعلا، وحثّ على إخلاص العمل لله جل وعلا، محذرًا من الشرك الذي يحبط العمل ويفسده.

وأضاف فضيلته أن توحيد الله مطلوب ومهم، كما أن للرسول عليه الصلاة والسلام حقوقًا، من أعظمها اتباعه عليه الصلاة والسلام وطاعته ومحبته، وتحكيم شريعته -صلى الله عليه وسلم- وكذا فإن من حقوقه الإكثار من الصلاة والسلام عليه، ولا سيما في يوم الجمعة.

إثر ذلك، تجوّل فضيلته بمركز الملك عبدالعزيز الإسلامي والمدرسة التابعة له، حيث افتتح الفصول التعليمية الجديدة، ووجّه كلمة حثّ فيها الحضور على تعلّم العلم النافع، وأن يكونوا أدوات بناء ومعاول تعمير لا أدوات تخريب ومعاول هدم. مشيدًا بالعناية الكبيرة التي يلقاها المركز من لدن ولاة الأمر في المملكة حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بتأييد وتشجيع من فخامة رئيس جمهورية جيبوتي.

جدير بالذكر أن مركز الملك عبدالعزيز بتاجورة، أنشئ بموجب مرسوم رئاسي من الرئيس الجيبوتي السابق السيد حسن جوليد أبتدون في عام 1408هـ، على مساحة تقدر بـ(11046م2)، ويقع في قلب محافظة تاجورة، التي تعدّ المدينة الثانية بعد جيبوتي، ويتكون المركز من مدرسة للمرحلة الابتدائية والمتوسطة، وجامع كبير.