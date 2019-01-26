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واصلت الهية العامة للأرصاد تنبيهاتها تزامناً مع بدء الحالة الجوية الماطرة التي تتعرّض لها مناطق عدة بالمملكة هذا الأسبوع.
وأصدرت الهيئة، صباح السبت، تنبيهاً لمنطقة تبوك من حالة هطول أمطار رعديّة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تشمل: تبوك وحقل وضبا والبدع والأجزاء المجاورة، في حالة بدأت 10 صباحاً وتتواصل إلى 11 مساء اليوم.
كما صدر تنبيه لمنطقة الجوف من الحالة نفسها "حالة هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار "تبدأ 12 ظهر السبت وتستمر إلى الثامنة من مساء غد الأحد، وتشمل: سكاكا والقريات ودومة الجندل والأجزاء المجاورة.
"الأرصاد" تنبّه منطقتين: الحالة ماطرةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-26
واصلت الهية العامة للأرصاد تنبيهاتها تزامناً مع بدء الحالة الجوية الماطرة التي تتعرّض لها مناطق عدة بالمملكة هذا الأسبوع.
وأصدرت الهيئة، صباح السبت، تنبيهاً لمنطقة تبوك من حالة هطول أمطار رعديّة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تشمل: تبوك وحقل وضبا والبدع والأجزاء المجاورة، في حالة بدأت 10 صباحاً وتتواصل إلى 11 مساء اليوم.
كما صدر تنبيه لمنطقة الجوف من الحالة نفسها "حالة هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار "تبدأ 12 ظهر السبت وتستمر إلى الثامنة من مساء غد الأحد، وتشمل: سكاكا والقريات ودومة الجندل والأجزاء المجاورة.
26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
10:58 AM
بدأت صباحاً وتستمر في إحداهما للغد
واصلت الهية العامة للأرصاد تنبيهاتها تزامناً مع بدء الحالة الجوية الماطرة التي تتعرّض لها مناطق عدة بالمملكة هذا الأسبوع.
وأصدرت الهيئة، صباح السبت، تنبيهاً لمنطقة تبوك من حالة هطول أمطار رعديّة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تشمل: تبوك وحقل وضبا والبدع والأجزاء المجاورة، في حالة بدأت 10 صباحاً وتتواصل إلى 11 مساء اليوم.
كما صدر تنبيه لمنطقة الجوف من الحالة نفسها "حالة هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار "تبدأ 12 ظهر السبت وتستمر إلى الثامنة من مساء غد الأحد، وتشمل: سكاكا والقريات ودومة الجندل والأجزاء المجاورة.
، "الأرصاد" تنبّه منطقتين: الحالة ماطرة ،
المصدر : الخليج 365
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