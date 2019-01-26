، فجراً.. الحوثيون يرتكبون مجزرة بشعة في مخيم للنازحين والضحايا 7 ،

قتل سبعة نازحین على الأقل بينهم نساء وأطفال، وأصیب نحو 22 آخرین، بقصف حوثي على مخیم للنازحین في حرض، شمال غرب الیمن.
وقالت مصادر وصفتها صحيفة "المشهد اليمني" بالمطلعة: إن ميلیشیا الحوثي الانقلابیة ارتكبت فجر الیوم، مجزرة بشعة بحق المدنیین النازحین في مدیریة حرض، جراء سقوط قذائف صواریخ كاتیوشا على مخیم للنازحین.
وأضافت المصادر أن أعداد الضحایا مرشحة للزیادة؛ نظرًا للإصابات البالغة في النازحین من أسرة بني الحداد، مؤكداً سقوط نساء وأطفال في الحادثة.
وكانت الميلیشیا الانقلابیة الخليج 365 أن ارتكبت مجزرتین متتالیتین مطلع ومنتصف الشھر الجاري بحق النازحین في حرض وحیران، راح ضحیتھا 9 قتلى وعشرات الجرحى.
فجراً.. الحوثيون يرتكبون مجزرة بشعة في مخيم للنازحين والضحايا 7صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-26
قتل سبعة نازحین على الأقل بينهم نساء وأطفال، وأصیب نحو 22 آخرین، بقصف حوثي على مخیم للنازحین في حرض، شمال غرب الیمن.
وقالت مصادر وصفتها صحيفة "المشهد اليمني" بالمطلعة: إن ميلیشیا الحوثي الانقلابیة ارتكبت فجر الیوم، مجزرة بشعة بحق المدنیین النازحین في مدیریة حرض، جراء سقوط قذائف صواریخ كاتیوشا على مخیم للنازحین.
وأضافت المصادر أن أعداد الضحایا مرشحة للزیادة؛ نظرًا للإصابات البالغة في النازحین من أسرة بني الحداد، مؤكداً سقوط نساء وأطفال في الحادثة.
وكانت الميلیشیا الانقلابیة الخليج 365 أن ارتكبت مجزرتین متتالیتین مطلع ومنتصف الشھر الجاري بحق النازحین في حرض وحیران، راح ضحیتھا 9 قتلى وعشرات الجرحى.
26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
11:06 AM
القتلى بينهم نساء وأطفال والعدد مرشح للزيادة .. قصفوهم بصاروخ كاتيوشا
قتل سبعة نازحین على الأقل بينهم نساء وأطفال، وأصیب نحو 22 آخرین، بقصف حوثي على مخیم للنازحین في حرض، شمال غرب الیمن.
وقالت مصادر وصفتها صحيفة "المشهد اليمني" بالمطلعة: إن ميلیشیا الحوثي الانقلابیة ارتكبت فجر الیوم، مجزرة بشعة بحق المدنیین النازحین في مدیریة حرض، جراء سقوط قذائف صواریخ كاتیوشا على مخیم للنازحین.
وأضافت المصادر أن أعداد الضحایا مرشحة للزیادة؛ نظرًا للإصابات البالغة في النازحین من أسرة بني الحداد، مؤكداً سقوط نساء وأطفال في الحادثة.
وكانت الميلیشیا الانقلابیة الخليج 365 أن ارتكبت مجزرتین متتالیتین مطلع ومنتصف الشھر الجاري بحق النازحین في حرض وحیران، راح ضحیتھا 9 قتلى وعشرات الجرحى.
، فجراً.. الحوثيون يرتكبون مجزرة بشعة في مخيم للنازحين والضحايا 7 ،
المصدر : الخليج 365
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