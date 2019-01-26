، جدة.. المدني والهلال الأحمر يباشران حادثَيْ حريق منفصلين ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
باشرت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر بجدة، حادثَيْ حريق منفصلين خلّفا إصابتين. اندلع أحدهما في أربعة صهاريج تحتوي على مواد بترولية شرقي المحافظة، والآخر بمطبخ شقة بحي النسيم.
وفي التفاصيل: ذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة باشرت فجر اليوم بلاغًا عن حريق في أحد الأحواش شرقي المحافظة، ومع وصول الفرق لموقع الحادث اتضح أن الحريق في أربعة صهاريج مواد بترولية سعة ثلاثةٍ منها تصل إلى ١٩ طنًّا، بينما يزن الرابع ٤ أطنان يحتوي جميعها على مواد بترولية من مادتَي البنزين والديزل، وتمكنت الفرق من السيطرة على الحادث في حينه دون أن يمتدّ للمواقع المجاورة.
وأكد سرحان أنه نتج عن الحادث إصابة شخص واحد بحروق في اليدين، وتلقّى العلاج عن طريق الهلال الأحمر بموقع الحادث، فيما لا تزال فرق التحقيق تباشر أعمالها لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.
وفي حادث حريق آخر منفصل وقع فجر اليوم بحي النسيم وسط محافظة جدة؛ أُصيبت امرأه في العقد الثاني بحالة اختناق وتلقت العلاج اللازم من قبل فرق الهلال الأحمر بموقع الحادث.
واندلع الحريق في مطبخ شقة بالدور الأول من البناية المكونة من خمسة طوابق، وتمت السيطرة على الحريق من قبل الفرق المشاركة.
جدة.. المدني والهلال الأحمر يباشران حادثَيْ حريق منفصلينعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-01-26
باشرت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر بجدة، حادثَيْ حريق منفصلين خلّفا إصابتين. اندلع أحدهما في أربعة صهاريج تحتوي على مواد بترولية شرقي المحافظة، والآخر بمطبخ شقة بحي النسيم.
وفي التفاصيل: ذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة باشرت فجر اليوم بلاغًا عن حريق في أحد الأحواش شرقي المحافظة، ومع وصول الفرق لموقع الحادث اتضح أن الحريق في أربعة صهاريج مواد بترولية سعة ثلاثةٍ منها تصل إلى ١٩ طنًّا، بينما يزن الرابع ٤ أطنان يحتوي جميعها على مواد بترولية من مادتَي البنزين والديزل، وتمكنت الفرق من السيطرة على الحادث في حينه دون أن يمتدّ للمواقع المجاورة.
وأكد سرحان أنه نتج عن الحادث إصابة شخص واحد بحروق في اليدين، وتلقّى العلاج عن طريق الهلال الأحمر بموقع الحادث، فيما لا تزال فرق التحقيق تباشر أعمالها لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.
وفي حادث حريق آخر منفصل وقع فجر اليوم بحي النسيم وسط محافظة جدة؛ أُصيبت امرأه في العقد الثاني بحالة اختناق وتلقت العلاج اللازم من قبل فرق الهلال الأحمر بموقع الحادث.
واندلع الحريق في مطبخ شقة بالدور الأول من البناية المكونة من خمسة طوابق، وتمت السيطرة على الحريق من قبل الفرق المشاركة.
26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
10:53 AM
أحدهما بمواد بترولية والآخر بمطبخ شقة سكنية .. خلّفا إصابتين
باشرت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر بجدة، حادثَيْ حريق منفصلين خلّفا إصابتين. اندلع أحدهما في أربعة صهاريج تحتوي على مواد بترولية شرقي المحافظة، والآخر بمطبخ شقة بحي النسيم.
وفي التفاصيل: ذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة باشرت فجر اليوم بلاغًا عن حريق في أحد الأحواش شرقي المحافظة، ومع وصول الفرق لموقع الحادث اتضح أن الحريق في أربعة صهاريج مواد بترولية سعة ثلاثةٍ منها تصل إلى ١٩ طنًّا، بينما يزن الرابع ٤ أطنان يحتوي جميعها على مواد بترولية من مادتَي البنزين والديزل، وتمكنت الفرق من السيطرة على الحادث في حينه دون أن يمتدّ للمواقع المجاورة.
وأكد سرحان أنه نتج عن الحادث إصابة شخص واحد بحروق في اليدين، وتلقّى العلاج عن طريق الهلال الأحمر بموقع الحادث، فيما لا تزال فرق التحقيق تباشر أعمالها لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.
وفي حادث حريق آخر منفصل وقع فجر اليوم بحي النسيم وسط محافظة جدة؛ أُصيبت امرأه في العقد الثاني بحالة اختناق وتلقت العلاج اللازم من قبل فرق الهلال الأحمر بموقع الحادث.
واندلع الحريق في مطبخ شقة بالدور الأول من البناية المكونة من خمسة طوابق، وتمت السيطرة على الحريق من قبل الفرق المشاركة.
، جدة.. المدني والهلال الأحمر يباشران حادثَيْ حريق منفصلين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر جدة.. المدني والهلال الأحمر يباشران حادثَيْ حريق منفصلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.