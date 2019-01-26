، "ربما" في فنون أبها كامل العدد.. القصة إنسانية والمواهب وطنية ،

محمد بن مسعود - الدمام - السروي: السينما أحد خيارات العمل الثقافي الذي يتماشى مع الرؤية

استضافت جمعية الثقافة والفنون بأبها أول عروض فيلم "ربما"، من تأليف الكاتب محمد الفهادي وإخراج الفنان فيصل الشعيب وإنتاج نادي عسير السينمائي، بقاعة العروض، وسط حضور جماهيري كبير.

وبين مدير الجمعية أحمد السروي أن هذا العرض يأتي في وقت يشهد انتعاشًا سينمائيًّا متواصلًا لتكوين تواصل إبداعي يقوم على تنفيذه أبناء الوطن بما يعود بالنجاح والتفوق على هذه الصناعة الهامة، مبينًا أهمية حضور السينما كأحد خيارات العمل الثقافي الذي يتماشى مع رؤية الوطن ٢٠٣٠ وبما يسهم في تعميق التجارب على المستوى المعرفي والمهاري، مقدمًا تقديره لنادي عسير السينمائي.

من جهته أوضح مخرج الفيلم فيصل الشعيب، الذي تم تكريمه إضافةً لنادي عسير السينمائي، أن القصة تناولت الجانب الإنساني بين الأشقاء حين تكون المادة طرفًا رئيسًا بينهم وتكون حياة أحدهم قصيرة، وهنا تكمن حقيقة أن السلام والأمل لهما طبيعة جامدة، وهنا دور الكلمة الراقية والجميلة في السيناريو لتصور هذا الإحساس الجميل بخبرة فريق متمكن، مبينًا أنه تم تنفيذ الفيلم بجهود ذاتيه عبر مشاركة العديد من أعضاء النادي.