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قرّر رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ؛ عدم إقامة فعاليات جري الثيران في قرية شقراء التاريخية نزولاً عند رغبة أهل شقراء، وفق وصفه.
وأكّد "آل الشيخ"؛ أن الفعاليات ستقام في مكان مفتوح في أحد الطرق السريعة، وقال في تغريدة له فجر اليوم: "أهل شقراء الغاليين .. وصلني رسايل كثيرة برغبتكم عدم إقامة الفعالية داخل المدينة القديمة .. ورضاكم هدفنا".
وأضاف: "لذلك قررنا نقلها لمكان مفتوح في أحد الطرق السريعة.. غاليين والطلب رخيص".
وكان رئيس هيئة الترفيه، قد أعلن في المؤتمر الصحفي للهيئة، إقامة فعالية "جري الثيران"، وقال - حينها -: "هذي فعالية جري الثيران إحنا جبناها، وجبنا نفس الأسماء المتخصصين فيها، قاعد أفكر بس أخاف الديرتين يزعلوا مني".
وأردف، حينها، "آل الشيخ"؛ قائلاً: "قاعد أفكر في القصب ولا شقراء، وإن شاء الله نعملها في المدينة القديمة".
"تركي آل الشيخ" لأهالي شقراء: "غاليين والطلب رخيص" .. ننقل "جرى الثيران"فلاح الجوفان الخليج 365 2019-01-26
قرّر رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ؛ عدم إقامة فعاليات جري الثيران في قرية شقراء التاريخية نزولاً عند رغبة أهل شقراء، وفق وصفه.
وأكّد "آل الشيخ"؛ أن الفعاليات ستقام في مكان مفتوح في أحد الطرق السريعة، وقال في تغريدة له فجر اليوم: "أهل شقراء الغاليين .. وصلني رسايل كثيرة برغبتكم عدم إقامة الفعالية داخل المدينة القديمة .. ورضاكم هدفنا".
وأضاف: "لذلك قررنا نقلها لمكان مفتوح في أحد الطرق السريعة.. غاليين والطلب رخيص".
وكان رئيس هيئة الترفيه، قد أعلن في المؤتمر الصحفي للهيئة، إقامة فعالية "جري الثيران"، وقال - حينها -: "هذي فعالية جري الثيران إحنا جبناها، وجبنا نفس الأسماء المتخصصين فيها، قاعد أفكر بس أخاف الديرتين يزعلوا مني".
وأردف، حينها، "آل الشيخ"؛ قائلاً: "قاعد أفكر في القصب ولا شقراء، وإن شاء الله نعملها في المدينة القديمة".
26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
10:39 AM
اتخذ قراره بعد "رسائلهم" ونزولاً عند رغبتهم بعدم إقامة الفعالية بالمدينة القديمة
قرّر رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ؛ عدم إقامة فعاليات جري الثيران في قرية شقراء التاريخية نزولاً عند رغبة أهل شقراء، وفق وصفه.
وأكّد "آل الشيخ"؛ أن الفعاليات ستقام في مكان مفتوح في أحد الطرق السريعة، وقال في تغريدة له فجر اليوم: "أهل شقراء الغاليين .. وصلني رسايل كثيرة برغبتكم عدم إقامة الفعالية داخل المدينة القديمة .. ورضاكم هدفنا".
وأضاف: "لذلك قررنا نقلها لمكان مفتوح في أحد الطرق السريعة.. غاليين والطلب رخيص".
وكان رئيس هيئة الترفيه، قد أعلن في المؤتمر الصحفي للهيئة، إقامة فعالية "جري الثيران"، وقال - حينها -: "هذي فعالية جري الثيران إحنا جبناها، وجبنا نفس الأسماء المتخصصين فيها، قاعد أفكر بس أخاف الديرتين يزعلوا مني".
وأردف، حينها، "آل الشيخ"؛ قائلاً: "قاعد أفكر في القصب ولا شقراء، وإن شاء الله نعملها في المدينة القديمة".
، "تركي آل الشيخ" لأهالي شقراء: "غاليين والطلب رخيص" .. ننقل "جرى الثيران" ،
المصدر : الخليج 365
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