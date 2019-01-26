وظائف قيادية شاغرة لدى البنك الأهلي في جدة

: أعلن البنك الأهلي التجاري، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات..؛ وذلك للعمل في قسم إدارة مخاطر الخزينة بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة. وأبرز البنك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: . مدير- مخاطر الأصول والسوق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، أو المالية، أو الأعمال التجارية)، ويفضل درجة الماجستير. . رئيس- مخاطر الاستثمار: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو المالية، أو الأعمال التجارية)، ويفضل درجة الماجستير. وأوضح البنك، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 يناير 2019م؛ مشيرًا إلى أنَّه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عبر الدخول على الرابط التالي (هنا)



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