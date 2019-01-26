محمد العرب: قطع العلاقات مع تركيا قريبا

: كشف محمد العرب، الإعلامي والمراسل الصحفي بقناة ” سكاي نيوز ” ، أن قطع العلاقات مع تركيا أصبح وشيكًا. وقال ” العرب ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” قطع العلاقات مع تركيا قادم ” . يُذكر أن محمد العرب كان قد أعلن عن عودته إلى اليمن..؛ لتغطية أخبار الميدان عبر قناة ” سكاي نيوز عربية ” .



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