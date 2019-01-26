: أوضح الشيخ عبدالله السلمي، بماذا يبدأ المرء في حال حضرت الصلاة والطعام في وقت واحد. وقال ” السلمي ” خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” : ” الرسول صلّ الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدءوا بالعشاء ” . وأضاف ” أن ذلك يحدث عندما يكون على سبيل الأحيان..، ولكن إذا كان عامة وقت الطعام يكون في وقت الصلاة فهذا يعالج قلبه ” .



كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. بماذا يبدأ المرء إذا حضر الطعام مع إقامة الصلاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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