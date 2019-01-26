: أصيبت فتاتان بإصابات متوسطة نتيجة انقلاب سيارة كانت تقودها إحداهما في أحد الطرق بالباحة، مساء قبل أمس الخميس. وقالت مصادر إن الفتاة التي كانت تقود السيارة تبلغ من العمر 15 عاماً، وكانت معها صديقتها لحظة وقوع الحـادث..، الذي لم تُعرف أسبابه حتى الآن. وأبانت أن الأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف باشرت الحـادث حيث تم نقل الفتاتين إلى مستشفى الملك فهد بالباحة لتلقي العلاج اللازم.



كانت هذه تفاصيل خبر انقلاب سيارة تقودها فتاة عمرها 15 عاماً بالباحة يؤدي لإصابتها وصديقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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