السعودية اليوم / اهنمامات الصحف العراقية

بغداد 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، الاعتراضات التي أبدتها عدة جهات سياسية وبرلمانية عراقية، على بعض فقرات الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2019، التي صادق عليها مجلس النواب العراقي.وعرجت على الشأن الأمني، مركزة على إعلان الجهات الأمنية، العثور على نفق بطول ثلاثة كيلومترات يربط منطقة الهياكل بمنطقة الشهداء في مدينة الفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار، غرب البلاد, مشيرة إلى النفق الذي يعود لتنظيم داعش الإرهابي. كان يستخدمه للتنقل والتخفي.وتطرقت صحف السبت إلى انتشار ظاهرة العشوائيات السكنية في العاصمة العراقية بغداد, مركزة على تأثيراتها السلبية على الوضع الأمني والمجتمعي.وتناولت موضوع العمالة الأجنبية في العراق، خاصة البنغالية, منوهة بإعلان الحكومة تشكيل لجنة لتنظيم أوضاعهم.وتناولت أيضًا الوضع الأمني في مدينة كركوك، على خلفية أزمة رفع علم كوردستان على مباني حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" في المدينة, منوهة بعمليات الانتشار الأمني، التي قامت بها القوات الأمنية، لضبط الأمن في المدينة الغنية بالنفط ، التي تضم خليطًا من العرب والكرد والتركمان.إقليميًا.. عرجت صحف العراق على إعلان انقرة عن رغبتها إقامة "منطقة آمنة" على الحدود السورية.// انتهى //10:53ت م0018