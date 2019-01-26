السعودية اليوم / استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في القدس



القدس المحتلة 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واس

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، بعد أن أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار عليه أثناء قيادته مركبتة داخل مدينة القدس.

وذكرت مصادر فلسطينية في القدس، أن شرطة الاحتلال أدعت أن الشهيد رياض محمد حماد شماسنة، من بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة، كان يقود سيارة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية داخل القدس، وأطلقت النار عليه.

// انتهى //

10:36ت م

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القدس المحتلة 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واساستشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، بعد أن أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار عليه أثناء قيادته مركبتة داخل مدينة القدس.وذكرت مصادر فلسطينية في القدس، أن شرطة الاحتلال أدعت أن الشهيد رياض محمد حماد شماسنة، من بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة، كان يقود سيارة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية داخل القدس، وأطلقت النار عليه.// انتهى //10:36ت م0014

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