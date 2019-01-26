السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الليبية

طرابلس 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بالأوضاع الأمنية والعسكرية، مبينة سيطرت قوات من الجيش الليبي تابعة لـعملية تحرير الجنوب، على تسعة مواقع في مدينة سبها، من بينها قلعة سبها، ومطار سبها الدولي، وفندق الجبل، وكلية الزراعة سبها، موضحة عودة الأمن والاستقرار إلى عاصمة الجنوب وضواحيها، وأن الجيش ماضًا في حملته لتطهير باقي مدن الجنوب.وأشارت إلى تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورؤيته أن الملتقى الوطني الليبي "المؤتمر الجامع" سيفشل، واعتباره أنه انقلاب على الشرعية والدستور.ونوهت صحف السبت إلى إعلان مسؤول بالمؤسسة الوطنية للنفط، أن إغلاق موانئ تصدير النفط في كافة أنحاء البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية، لم يؤثر على إنتاج الخام.وبينت أن إتفاق وقف إطلاق النار جنوب العاصمة وقع هذه المرة بدون تدخل إقليمي أو ترتيبات أممية أو دولية، لتشكل اختبارًا لقدرة الأطراف الليبية بنفسها على تنفيذ اتفاق يفضي إلى استقرار الأوضاع بالعاصمة.وعرجت صحف ليبيا على لقاء الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في باريس، لتبادل الرؤى حول الوضع في ليبيا، وترحيبه بدعم فرنسا المستمر لجهود الأمم المتحدة في تسيير العملية السياسية في البلاد.// انتهى //09:49ت م0012