حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت في المملكة

: بمشيئة الله تعالى تنشط الرياح الجنوبية الدافئة المثيرة للأتربة والغبار و تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك ، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة وكذلك منطقتي الرياض و الشرقية. في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقتي تبوك و الجوف وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية



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