الان تتابع تفاصيل الوظائف للجنسين بالمركز الوطني للطب البديل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلن المركز الوطني للطب البديل والتكميلي عن توفر وظائف شاغرة للجنسين في عدة مسميات فنية وإدارية وذلك للعمل في مقره بالرياض. وسيتم التقديم لهذه الوظائف عبر ارسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني [email protected] اعتبارًا من يوم غدا الأحد ولمدة أسبوع.

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