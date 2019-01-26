اقتصادي / صندوق النقد الدولي يعلن الموافقة على شريحة قرض لمصر و يشيد بالإصلاحات



واشنطن 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واس

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد يوم الجمعة في بيان إنها ستوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغ 12 مليار دولار في خطوة من المتوقع أن تفرج عن دفعة حجمها مليارا دولار.

وأوضحت لاجارد في البيان أن المجلس سيجتمع خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة المراجعة.

وأشادت في البيان بالإصلاحات التي باشرتها السلطات المصرية والتي قالت إنها وضعت عجز ميزانية الدولة على مسار نزولي و ساعدت في تقليص معدل البطالة إلى 10% وهو أقل مستوى منذ عام 2011 م .

// انتهى //

07:27ت م

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واشنطن 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد يوم الجمعة في بيان إنها ستوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغ 12 مليار دولار في خطوة من المتوقع أن تفرج عن دفعة حجمها مليارا دولار.وأوضحت لاجارد في البيان أن المجلس سيجتمع خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة المراجعة.وأشادت في البيان بالإصلاحات التي باشرتها السلطات المصرية والتي قالت إنها وضعت عجز ميزانية الدولة على مسار نزولي و ساعدت في تقليص معدل البطالة إلى 10% وهو أقل مستوى منذ عام 2011 م .// انتهى //07:27ت م0009

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