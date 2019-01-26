الحرارة تقطع الكهرباء عن 150 ألف منزل بأستراليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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انقطعت الكهرباء عن 150 ألف منزل ومنشأة تجارية في ولاية فيكتوريا جنوب أستراليا، بسبب موجة حر ضربت المنطقة أمس.
وتعطل كثير من مولدات الكهرباء بسبب ارتفاع درجة الحرارة التي بلغت 45 درجة مئوية في عدد من مناطق ولاية فيكتوريا، بحسب وسائل إعلام محلية.
ووصلت درجة الحرارة إلى 3ر42 درجة في ملبورن، مما تسبب في فوضى مرورية، حيث انقطعت الكهرباء عن أكثر من 100 إشارة مرور.
وسجلت أديلايد رقما قياسيا قدره 6ر46 درجة مئوية، في حين سجلت بورت أوجاستا 300 كلم إلى الشمال، مستوى قياسيا بلغ 5ر49 درجة مئوية، مما يجعلها أعلى درجة حرارة في العالم تسجل في مدينة ساحلية.
واندلعت حرائق غابات شرق ملبورن، لكن درجات الحرارة في المدينة انخفضت 12 درجة في غضون دقائق بعد ظهر أمس، مع تحرك موجة باردة.
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