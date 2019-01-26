22 ألف دعوة لإلغاء حفلين لمغن أمريكي بألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - هامبورج

وقع 22 ألف شخص في ألمانيا على عريضة عبر الانترنت، تدعو إلى إلغاء حفلين للمغني الأمريكي المثير للجدل «آر كيلي» في ألمانيا.

وتدعو العريضة إلى إلغاء حفل مقرر للمغني في لودفيجسبورج جنوب ألمانيا 12 أبريل المقبل، وفي مدينة هامبورج الساحلية في 14 أبريل، بسبب ادعاءات بسوء السلوك الجنسي ضد كيلي الذي ينفي تلك الادعاءات.