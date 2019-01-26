أستراليا تضبط مخدرات داخل معدات ماليزية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت شرطة الحدود الأسترالية أمس أن أربعة رجال جرى اتهامهم بتهريب 150 كجم من الهيروين ومخدرات أخرى، تزيد قيمتها على 100 مليون دولار أسترالي (72 مليون دولار أمريكي) إلى داخل البلاد.
وتقول الشرطة إن الهيروين كان مخبأ داخل معدات رياضية، جلبت في صورة شحنة جوية من ماليزيا.
وذكرت قوة الحدود في بيان أن 154 كجم من الهيروين كانت مخبأة في ثلاثة من أربعة صناديق.
ووجهت السلطات اتهامات لأربعة رجال، تتراوح أعمارهم بين 23 و31 عاما، ورفضت الإفراج عنهم بكفالة.
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