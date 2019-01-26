تتويج مولا وشبنجتيش بماراثون دبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ برلين

توج العداء الإثيوبي جيتانيه مولا أمس بلقب ماراثون دبي في منافسات الرجال، فيما أحرزت الكينية روث شبنجتيش لقب منافسات السيدات، مسجلة ثالث أفضل زمن في تاريخ ماراثون دبي.

وفي سباق الرجال الذي جرى لمسافة 195ر42 كلم، سجل مولا ساعتين و3 دقائق و34 ثانية، وذلك في مشاركته الأولى بماراثون دبي، وأصبح صاحب سادس أفضل زمن في تاريخه.

وفرضت إثيوبيا هيمنتها على المراكز الثلاثة الأولى، حيث جاء هرباسا نيجاسا في المركز الثاني بساعتين و3 دقائق و40 ثانية، تلاه أسيفا مينجستو في المركز الثالث بساعتين و4 دقائق و24 ثانية.

وتوجت شبنجتيش بلقب السيدات، مسجلة ساعتين و17 دقيقة و8 ثوان، وجاءت الإثيوبية وركنيش ديجيفا في المركز الثاني، بزمن ساعتين و17 دقيقة و41 ثانية، ومواطنتها وركنيش إديسا في المركز الثالث بساعتين و21 دقيقة و5 ثوان.