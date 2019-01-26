الأهلي والزمالك دون جمهور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ القاهرة

تلقى الأهلي المصري خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره فيه بأن مباراة القمة أمام الزمالك والمؤجلة من المرحلة الـ 17 للدوري سوف تقام باستاد الجيش المصري ببرج العرب في 30 مارس دون جمهور.

ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا مبكرا قبل موعد المباراة بـ 48 ساعة في الإسكندرية لزيادة معدلات التركيز لدى لاعبيه قبل تلك المواجهة المهمة التي قد تكون حاسمة في مشوار الدوري.

وكان الأهلي فاز أمس الأول على مصر المقاصة 3-0 على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الـ 11.