السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ القاهرة
تلقى الأهلي المصري خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره فيه بأن مباراة القمة أمام الزمالك والمؤجلة من المرحلة الـ 17 للدوري سوف تقام باستاد الجيش المصري ببرج العرب في 30 مارس دون جمهور.
ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا مبكرا قبل موعد المباراة بـ 48 ساعة في الإسكندرية لزيادة معدلات التركيز لدى لاعبيه قبل تلك المواجهة المهمة التي قد تكون حاسمة في مشوار الدوري.
وكان الأهلي فاز أمس الأول على مصر المقاصة 3-0 على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الـ 11.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي والزمالك دون جمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.