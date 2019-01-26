خلال زمن قياسي.. فريق طبيّ بمستشفى أبوعريش يستأصل ورمًا لخمسينيّ

نجح فريق طبي بمستشفى أبوعريش العامّ في إجراء عملية جراحية نادرة لخمسينيّ يعاني من آلام شديدة أسفل عظمة الفخذ الأيمن، وتبين أن لديه ورمًا حميدًا جرى استئصاله كليًّا في مدة لم تتجاوز 50 دقيقة.

وأوضح مدير مستشفى أبوعريش العامّ أحمد بن علي الحربي، أن إدارة المستشفى سخّرت كل إمكانياتها من أجل المريض بمختلف التخصصات الموجودة، مؤكدًا أن إدارة المستشفى تعمل على دعم جميع الأقسام وتوفير متطلباتها بصفة مستمرة؛ تجنّبًا لأي خلل قد يحدث في تقديم الخدمة.

من جهة أخرى، أكد المدير الطبي بالمستشفى الدكتور عبدالله بن غالب عريبي، أن هذه العملية التي أجريت، تأتي ضمن سلسلة من العمليات الناجحة التي يقوم بها الكادر الطبي بالمستشفى، وحرصًا على تقديم أفضل الخدمات الطبية، وجّهنا على الفور الدكتور محمد الشافعي والدكتور ضيفي محمد وطبيب التخدير عادل حلمي لمباشرة هذه الحالة والتعامل معها، حيث يتميز الفريق بخبرة عالية، وبالتالي أجريت في وقت قياسي لم يتجاوز 50 دقيقة، وبيّن أن حالة المريض مستقرة، وسيقرر خروجه في اليومين القادمين.

وثمّن المريض الجهود التي تبذلها إدارة المستشفى والأطباء في سبيل خدمة المرضى.