السعودية اليوم / الأمم المتحدة تدين بشدة الهجوم على بعثتها في مالي



نيويورك 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واس

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشدة الهجوم الذي استهدف أمس قافلة بعثة الأمم المتحدة في مالي، وأعرب عن تعازيه العميقة لحكومة سري لانكا وأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وفق ما جاء في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه.

وأشار الأمين العام إلى أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، داعيًا السلطات المالية إلى عدم ادخار أي جهد في التعرف على مرتكبي هذا الهجوم، حتى يمكن تقديمهم إلى العدالة بأسرع ما يمكن.

وقال غوتيريس في البيان إن هذه الأعمال الجبانة لن تردع تصميم البعثة على دعم شعب وحكومة مالي في السعي لتحقيق السلام والاستقرار.

ولقي اثنان من أفراد حفظ السلام من سري لانكا في بعثة الأمم المتحدة في مالي مصرعهما أمس، فيما أصيب ستة آخرون، عندما اصطدمت سيارتهم بلغم في منطقة موبتي شمال البلاد.

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نيويورك 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشدة الهجوم الذي استهدف أمس قافلة بعثة الأمم المتحدة في مالي، وأعرب عن تعازيه العميقة لحكومة سري لانكا وأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وفق ما جاء في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه.وأشار الأمين العام إلى أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، داعيًا السلطات المالية إلى عدم ادخار أي جهد في التعرف على مرتكبي هذا الهجوم، حتى يمكن تقديمهم إلى العدالة بأسرع ما يمكن.وقال غوتيريس في البيان إن هذه الأعمال الجبانة لن تردع تصميم البعثة على دعم شعب وحكومة مالي في السعي لتحقيق السلام والاستقرار.ولقي اثنان من أفراد حفظ السلام من سري لانكا في بعثة الأمم المتحدة في مالي مصرعهما أمس، فيما أصيب ستة آخرون، عندما اصطدمت سيارتهم بلغم في منطقة موبتي شمال البلاد.// انتهى //06:04ت م0007

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