السعودية اليوم / الصحف السعودية



الرياض 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واس

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :

الملك يبعث بوفد وزاري إلى الخرطوم تضامناً معها في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة

خادم الحرمين: أمن السودان من أمن المملكة

القيادة تهنئ ملك ماليزيا ورئيس الهند

رئيس سويسرا في دافوس: الاستثمار في المملكة أولوية لنا

محافظ حفر الباطن يتفقد منفذ الرقعي ويؤكد مضاعفة الجهود وخدمة المسافرين

جامعة الأميرة نورة تدشّن بوابتها الإلكترونية المحدثة

هيئة المحامين تعلن نتائج جائزة التفوق العلمي القانوني

مؤشر العمرة الأسبوعي: إصدار 3.2 ملايين تأشيرة

ضبط 2.5 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

مسلمو مورو يفوزون بالحكم الذاتي

الشرعية تطالب بفضح «معرقلي ستوكهولم» .. الحوثـي يقــصف «قــوت اليمــنيين»

«قبيلة الغفران».. صرخة عقدين من الظلم تدوي بأروقة الأمم المتحدة

فرنسا تحذر إيران من عقوبات جديدة

ترمب ينهي إغلاق الحكومة مؤقتاً

غوايدو يعرض على مادورو العفو مقابل التنحي.. وواشنطن تلوّح بالخيار العسكري

الأزمة الفنزويلية تنتظر كلمة الجيش

نظام خامنئي يعترف: الكذب أساس المفاوضات النووية

// يتبع //

06:02ت م

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الرياض 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الملك يبعث بوفد وزاري إلى الخرطوم تضامناً معها في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنةخادم الحرمين: أمن السودان من أمن المملكةالقيادة تهنئ ملك ماليزيا ورئيس الهندرئيس سويسرا في دافوس: الاستثمار في المملكة أولوية لنامحافظ حفر الباطن يتفقد منفذ الرقعي ويؤكد مضاعفة الجهود وخدمة المسافرينجامعة الأميرة نورة تدشّن بوابتها الإلكترونية المحدثةهيئة المحامين تعلن نتائج جائزة التفوق العلمي القانونيمؤشر العمرة الأسبوعي: إصدار 3.2 ملايين تأشيرةضبط 2.5 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدودمسلمو مورو يفوزون بالحكم الذاتيالشرعية تطالب بفضح «معرقلي ستوكهولم» .. الحوثـي يقــصف «قــوت اليمــنيين»«قبيلة الغفران».. صرخة عقدين من الظلم تدوي بأروقة الأمم المتحدةفرنسا تحذر إيران من عقوبات جديدةترمب ينهي إغلاق الحكومة مؤقتاًغوايدو يعرض على مادورو العفو مقابل التنحي.. وواشنطن تلوّح بالخيار العسكريالأزمة الفنزويلية تنتظر كلمة الجيشنظام خامنئي يعترف: الكذب أساس المفاوضات النووية// يتبع //06:02ت م0003

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