السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت



الرياض 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تنشط الرياح الجنوبية الدافئة المثيرة للأتربة والغبار و تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك ، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة وكذلك منطقتي الرياض و الشرقية. في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقتي تبوك و الجوف وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

// انتهى //

06:00ت م

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الرياض 20 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 26 يناير 2019 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تنشط الرياح الجنوبية الدافئة المثيرة للأتربة والغبار و تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك ، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة وكذلك منطقتي الرياض و الشرقية. في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقتي تبوك و الجوف وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.// انتهى //06:00ت م0002

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