شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع إعانات للنازحين من المحافظات اليمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (الخميس) 30 طنا و488 كيلو غراما من السلال الغذائية في قرى السادة الظهر والسادة المغتربين التابعة لمديرية حيران بمحافظة حجة، يستفيد منها 2,472 فردا. كما وزع 850 سلة غذائية تزن 62 طنا و900 كيلو غرام في مناطق المظافرة والمتن والملتقى والمحير التابعة لمديرية الخب والشعف بمحافظة الجوف، يستفيد منها 5100 فرد، ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية تستهدف 9 محافظات يمنية. وعلى السياق ذاته، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتوزيع 750 سلة غذائية تزن 55 طنا و500 كيلو غرام للنازحين من الحديدة إلى منطقة جعولة التابعة لمديرية سعد بمحافظة عدن، يستفيد منها 4,500 فرد، ضمن مشروع توزيع 15,000 سلة غذائية مخصصة لنازحي محافظة الحديدة. كما دشن المركز توزيع 8,000 سلة غذائية تزن 592 طنا، في مديرية الشحر بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 11,118 فردا، بحضور المدير العام لمديرية الشحر المهندس أمين سعيد بارزيق، والمدير العام للديس الشرقية ماهر عبدالرحيم باوزير وعدد من المسؤولين، وجموع من المستفيدين، ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية تستهدف 9 محافظات يمنية.

ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 321 مشروعا.