جازان: 30 متدربة على الخياطة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان) اختتمت فعاليات الدورة التدريبية، التي نفذتها اللجنة النسائية بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بقرية مزهرة، التابعة لمدينة جازان بعنوان «فن الخياطة والتفصيل»، وذلك بمقر اللجنة. اختتمت فعاليات الدورة التدريبية، التي نفذتها اللجنة النسائية بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بقرية مزهرة، التابعة لمدينة جازان بعنوان «فن الخياطة والتفصيل»، وذلك بمقر اللجنة. وهدفت الدورة التي قدمتها المدربة حاجة مغفوري على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 30 متدربة، إلى تدريب المشاركات على أسس التفصيل، وكيفية اختيار الأقمشة، وطرق قصها، وتنمية مهاراتهن في مجال الحرف اليدوية.



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