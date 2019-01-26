شكرا لقرائتكم خبر عن أملج: أوبريت وسباق قوارب في المهرجان البحري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أملج)

افتتح محافظ أملج زياد البازعي مساء أمس الأول (الخميس)، فعاليات مهرجان «أملج التراثي البحري الخامس»، الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالمحافظة وذلك بالمنطقة التاريخية بالبلد القديم.

وأكد شباب المنطقة في كلمة لهم لهيئة السياحة والتراث الوطني اهتمامهم بالموروث والمواقع التاريخية التي هي امتداد لماضي الآباء والأجداد، بعد ذلك قُدم أوبريت «أملج» بمشاركة فرقة أملج للفنون الشعبية، لتختتم بعد ذلك فقرات الحفل بلون السمسمية.

وتجول محافظ أملج والحضور في قصر الإمارة القديم واطلعوا على المقتنيات الأثرية التي كان يستخدمها سكان أملج قديماً.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان أملج التراثي البحري في نسخته الخامسة ستستمر عشرة أيام بمقر المهرجان بالمنطقة التاريخية، وتشمل معروضات الأسر المنتجة وبرامج موجهة للأطفال، وأخرى في الموروث الشعبي، والفنون التشكيلية، والعروض البحرية، وسباق القوارب الشراعية.