شكرا لقرائتكم خبر عن «عمل الرياض»: تحرير 137 مخالفة وإنذار 61 منشأة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

نفذ مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، حملات تفتيشية مفاجئة مع عدد من الجهات الشريكة شملت 736 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها، أسفرت عن تحرير137 مخالفة، وإنذار 61 منشأة، وضبط 27 مخالفا لنظام الإقامة والعمل وتحويلهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وجاءت المخالفات التي ضبطتها فرق التفتيش الميداني، بناء على الفقرة 20 من القرار الوزاري رقم 4786 التي تنص على توظيف عمالة غير سعودية بمهن مقصورة على المواطنين.

من ناحية أخرى، اجتمع مساعد المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل أحمد المطوع، مع مسؤولي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إذ جرى الاتفاق على تكثيف جولات الرقابة المشتركة بين الجهتين لمتابعة الالتزام بقرارات التوطين الشاملة لقطاع السياحة.

وأوضح المطوع أن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع الأنشطة التجارية وفق الخطط المعدة مسبقا؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بلوائح وقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل.