شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة نجران تفتح القبول لبرامج الماجستير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

تبدأ عمادة الدراسات العليا بجامعة نجران، استقبال طلبات القبول في برامج الماجستير،الثلاثاء القادم، حتى يوم الأحد 5/6/ 1440هـ، وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور محمد مفرح عسيري، أن برامج الماجستير التي تم تخصيص القبول بها هي: التربية الخاصة «مسار صعوبات التعلم»، والمناهج وطرق التدريس، والحديث وعلومه، وبرنامج إدارة الأعمال للبنين والبنات، فيما خصصت برامج الرياضيات، ورياض الأطفال للبنات فقط، وبرامج فيزياء المواد المتقدمة، والفقه للبنين.

وأكد العسيري، أن شروط القبول العامة والخاصة متوافرة على موقع العمادة, شيراً إلى ضرورة مراجعة المتقدمين للكليات ومتابعة مواقعها الإلكترونية بعد انتهاء فترة التسجيل الإلكتروني لمعرفة المرشحين للاختبارات والمقابلات الشخصية لإنهاء إجراءات قبولهم المبدئي.