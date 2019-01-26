شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين: أمن السودان أمن للمملكة واستقراره استقرار لها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الخرطوم)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفدا وزاريا سعوديا إلى جمهورية السودان الشقيقة، تضامنا معها في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. واستقبل الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان في بيت الضيافة مساء أمس الأول (الخميس)، الوفد الوزاري السعودي الذي يضم كلا من وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ووزير النقل الدكتور نبيل العامودي ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان. وأكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي في تصريح صحفي أن زيارة الوفد للسودان جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السودان وزيادة التبادل التجاري. وكشف عن خطة عمل واضحة وزيارة لاحقة لرجال أعمال سعوديين للسودان في هذا الصدد. وقال: إن خادم الحرمين الشريفين أكد أن أمن السودان أمن للمملكة واستقراره استقرار لها. وشدد القصبي على أن المملكة لم ولن تتأخر عن دعم السودان وشعبه تقديرا لمواقفه تجاه المملكة والدور الكبير الذي لعبه السودانيون في دعم مسيرة التعليم بالمملكة العربية السعودية . ولفت إلى أن المملكة قدمت أكثر من 23 مليارا قروضا لمشاريع تنموية في الجمهورية السودانية تعزز روابط الأخوة والتعاون لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، ثمانية مليارات منها في السنوات الأربع الأخيرة، مشيرا إلى أن ذلك جاء من باب الواجب، وأن هناك برامج تنموية وقروضا واستثمارات درست وأخرى قيد الدراسة في إطار التعاون بين البلدين. حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر. .. ويهنئ ملك ماليزيا ورئيس الهند

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس الهند رام ناث كوفيند بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق بالتقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين، برقية تهنئة للسلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه بمناسبة اختياره ملكاً لماليزيا. وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لشاه، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. وأشاد خادم الحرمين بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.