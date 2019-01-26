شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبعث برقيتي تهنئة لكوفيند وشاه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس الهند رام ناث كوفيند، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق مزيدا من التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد، برقية تهنئة للسلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه بمناسبة تنصيبه ملكاً لماليزيا. وأعرب الأمير محمد بن سلمان العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لشاه، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والرقي.



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