سفير خادم الحرمين يستعرض العلاقات مع تركمانستان

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عشق آباد) استعرض سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان خالد السحلي، خلال لقائه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية التركماني رشيد ميريدوف، في مقر وزارة الخارجية التركمانية، أمس (الجمعة)، جميع ما يتعلق بالعلاقات الثنائية وما جرى إنجازه. حضر اللقاء نائب وزير الخارجية التركماني بيردي نياز ماتييف، ومسؤول قسم الشرق الأوسط ودول أفريقيا قربان صفاروف.

استعرض سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان خالد السحلي، خلال لقائه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية التركماني رشيد ميريدوف، في مقر وزارة الخارجية التركمانية، أمس (الجمعة)، جميع ما يتعلق بالعلاقات الثنائية وما جرى إنجازه. حضر اللقاء نائب وزير الخارجية التركماني بيردي نياز ماتييف، ومسؤول قسم الشرق الأوسط ودول أفريقيا قربان صفاروف.

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