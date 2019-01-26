شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة السعودية في الاستزراع السمكي محط أنظار الأوزبك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

اطلع سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة أولوغبيك مقصودوف، على تجربة السعودية الناجحة في قطاع الاستزراع السمكي، وبحث كيفية الاستفادة منها، وذللك خلال استقبال المدير العام للإدارة العامة للثروة السمكية الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الشيخي، لمقصودوف، في الوزارة أخيرا.

وجرت مناقشة أوجه التعاون في مجال الثروة السمكية إلى جانب العلاقات التجارية بين البلدين وسبل تعزيزها. وأوضح الدكتور الشيخي أنه تم الاتفاق على القيام بتبادل زيارات تعريفية تجارية لمسؤولي البلدين ورجال الأعمال فيهما، تمهيدا لعقد ورش عمل واتفاقات تجارية بين الجانبين.