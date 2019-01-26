شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يدشن مركز «أسر» للأسر المنتجة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، مركزا للأسر المنتجة الذي تشرف عليه هيئة تطوير المنطقة.

ولدى ترؤسه اجتماعاً في مقر الإمارة حضره نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد ووكيل إمارة المنطقة الدكتور هشام الفالح، ومديرو الجهات ذات العلاقة، استعرض الفيصل الإنجازات التي حققها مشروع «أسر» الذي تشرف عليه الإمارة وتشارك في تنفيذه إدارات التعليم بالمنطقة وفرع وزارة العمل ويهدف إلى تمكين الأسر المنتجة من الاستثمار في المقاصف المدرسية.

وشارك في مشروع أسر خلال العام (1438 - 1439هـ) قرابة 305 أسر منتجة، منها 82 في جدة، و77 في مكة المكرمة، و50 أسرة في الطائف، و7 أسر في رابغ، و53 في الجموم، إضافة لـ 21 أسرة في الليث و7 في أضم و7 في القنفذة، كما أسهم المشروع في توظيف 45 سيدة معاونة ومساعدة للأسر المنتجة.

وبالتزامن مع إطلاق المركز وفي أولى الخطوات التنفيذية، شهد الأمير خالد الفيصل توقيع اتفاق تفاهم بين بنك التنمية الاجتماعية ومركز الأسر المنتجة بمنطقة مكة المكرمة. ويأتي الاتفاق ضمن جهود إمارة منطقة مكة وبنك التنمية لدعم وتمكين ورعاية أبناء المنطقة، وتكامل الأهداف الإستراتيجية المشتركة الداعمة لتحقيق رؤية 2030 من خلال السعي الحثيث لاستثمار طاقات وقدرات شباب الوطن، وبناء الشراكات الإستراتيجية واكتشاف الفرص المحلية. كما يهدف الاتفاق إلى توفير البنية المؤسسية والخدمات لتطوير الإنتاج الأسري والوصول به إلى مستوى تنافسية ونشر ثقافة العمل الحر بين فئات محددة من المجتمع، وبناء القدرات والتأهيل للعمل الحر للفئات المستهدفة الراغبة في تأسيس أعمالها الخاصة وتقديم خدمات تطوير الأعمال «حاضنات الإنتاج - منافذ البيع - الفعاليات والمعارض والبازارات».

يشار إلى أن أمير منطقة مكة المكرمة، وجه قبل نحو شهرين بإنشاء مركز للأسر المنتجة بالمنطقة يتولى إيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها الأسر المنتجة نشاطاتها التي تمارسها أو التي يمكن تأهيلها للقيام بها، لرفع مستوى معيشتها وتشجيعها على الإنتاج والعمل الحر، ويوفر الاستدامة لأعمال هذه الأسر على أن يكون ذلك تحت مظلة هيئة تطوير المنطقة.

82 في جدة

77 في مكة

50 في الطائف

7 في رابغ

53 في الجموم

21 في الليث

7 في أضم

7 في القنفذة