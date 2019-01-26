شكرا لقرائتكم خبر عن «البارعة» لـ«رغد» وجامعة القصيم تتصدر بـ 94 درجة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شملت نتائج المسابقة عن فئة «البارعة» رغد محمد العبيد من جامعة القصيم، تخصص: «أنظمة». فيما شملت نتائج فئة «المتميزة» عائشة عبد الله الحميدي مِن جامعة الملك فيصل، تخصص «قانون»، وسعد سامي العبد المحسن من جامعة الإمام، تخصص «شريعة». بينما تضمنتْ نتائج فئة «المتفوقة» رحاب حمود محمد العتيبي مِن جامعة شقراء، تخصص: «قانون»، رينا أحمد العمر من جامعة القصيم، تخصص «أنظمة»، هلا عبيد الله السلمي من جامعة الملك عبدالعزيز، تخصص «قانون»، غيداء سعود المحيسن من جامعة الملك سعود، تخصص «حقوق»، خالد ناصر أبو ناصر من جامعة الملك خالد، تخصص «قانون»، نسيم حسين بن شيهون من جامعة دار الحكمة، تخصص «قانون»، نايفة غالب بن سقيان من جامعة الأميرة نورة، تخصص «أنظمة»، بيان سعيد الزهراني من جامعة الملك سعود، تخصص «حقوق»، وعبد الله بن عامر اللهو من جامعة الإمام، تخصص: «أنظمة».

وحصلتْ جامعة القصيم على أفضل درجة في اختبار القدرات الجامعيين بدرجة: (94)، تليها جامعة الملك خالد بدرجة: (91)، وفي المركز الثالث جاءت جامعة الملك فيصل بدرجة: (90).