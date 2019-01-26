شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة التفوق القانوني لـ 12 طالبا وطالبة.. الطالبات يحصدن ثلثي المراكز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

حصل (12) طالبا وطالبة على جائزة التفوق القانوني التي أطلَقَتْها الهيئة السعودية للمحامين أخيرا للطلاب والطالبات الحاصلين على درجة البكالوريوس في التخصصات العدلية «الشريعة، والحقوق، والقانون، والأنظمة» من بين (93) متقدما ومتقدمة، بعد إجراء التدقيق والفحص حسب معايير المفاضلة التي اعتمدتها أكاديمية هيئة المحامين، والمتمثلة في احتساب درجة المعدل الأكاديمي للطالب بنسبة 40%، ونتائج اختبارات الأكاديمية التحريرية والمقابلة الشخصية بنسبة 15%، مقابل نسبة 35% لاختبار قدرات الجامعيين «قياس»، حيث شملت الفئة البارعة الحاصلين على نسبة أعلى من 90% معايير الجائزة، أما الفئة المتميزة فتشمل الحاصلين على نسبة ما بين 88% إلى 90%، أما الفئة المتفوقة فشملت الحاصلين على نسبة ما بين 85% إلى 88%.

وأكَّد الأمين العام للهيئة بكر الهبوب أنَّ جائزة التفوق القانوني كشفتْ عن جيلٍ واعدٍ من المحاميات، حيث كان مجموع المشاركات مِن الطالبات في جائزة التفوق: (55) مشاركة، مقابل (37) مشاركا من الطلاب وانعكس ذلك على تصدرهنَّ لفئات الجائزة؛ حيث شَغَلْنَ ثُلُثَيْ مراكزها.

ولفت الانتباه إلى أن تفوُّق الطالبات ينبغي أن ينعكس على مشاركتهنَّ في التنمية، ورَفْع كفاءات سوق العمل، وذلك من إحدى المبادرات التي تعمل الهيئة على تحقيقها التي تتماشى مع مبادرات رؤية 2030؛ لرفع مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل إلى (30%)، موضحا أن بيانات الجائزة أظهرتْ تصدُّر جامعة القصيم وجامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بفائزينِ، ناقلا تهنئة الهيئة السعودية للمحامين إلى جميع المتفوقين، ومتمنيا لهم المزيد من التفوق والتقدم في خدمة المجتمع.