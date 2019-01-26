شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات في التصاميم الفنية ترجئ تجميل «بحيرة سمكة أبحر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

أخضعت أمانة محافظة جدة 21 تصميما لتحسين مجسم بحيرة السمكة في أبحر الشمالية للدراسة والتدقيق لاختيار أفضل 4 تصاميم للتصويب واختيار الفائز. وكان عدد من زوار الموقع عبروا عن استغرابهم عما سموه تأخر الأمانة في معالجة وضع بحيرة السمكة بعد طمرها على خلفية التلوث التي شهدتها في الفترة الأخيرة.

في المقابل، أوضح المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي لـ«الخليج 365» أن سبب تأخير إصحاح ومعالجة وضع البحيرة يعود إلى طلب الأمانة من المرشحين لمسابقة جائزة (جمل مدينتك) إجراء تعديلات عليها. وأوضح أن إعلان أسماء التصميمات المرشحة سيتم عبر الموقع الرسمي للأمانة في منصة تويتر.

وتابع أن الأمانة أعلنت في وقت سابق عن تصاميم قدمها طلاب وطالبات من أقسام عمارة البيئة في جامعات وكليات جدة، واستلمت 21 تصميما يرشح منها 4 للتصفيات النهائية. وخلص المتحدث في الأمانة إلى القول إن لجنة تقييم التصاميم تضم سبعة أعضاء من المتخصصين في تصاميم وفنون عمارة البيئة من الأمانة وخارجها منهم الفنان التشكيلي مصمم مجسم السمكة الدكتور هشام بنجابي، الدكتور عبدالله عداس، الدكتورة ضحى عطية من جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور محمد باقادر والمهندس أحمد عطار من جامعة عفت إضافة إلى 3 مقيّمين من الأمانة، الـمهندس ياسر مفتي المدير العام للحدائق والمرافق، المهندس عبدالله حريري والمهندس أحمد بخاري، وجرى العمل على تقييم المشاركات ودراستها عبر اللجنة التي اختارت أفضل 4 أعمال مرشحة للتصفية النهائية إذ يتم اختيار التصميم الفائز عن طريق تصويت السكان. يشار إلى أن أمانة محافظة جدة هدفت من إطلاق المسابقة إلى تشجيع السكان للمشاركة في تقديم حلول إبداعية تسهم في تجميل مدينتهم، وتحفيز المبدعين من ذوي الاختصاص لتنفيذ أفكارهم على أرض الواقع، إلى جانب رفع مستوى تفاعل أفراد المجتمع، وتعزيز الإبداع والابتكار، وإعطاء جمالية للعروس.