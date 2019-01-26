شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: هل تفي «المياه» بوعد «خفض طلبات الصهاريج 70 %»؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة)

يترقب أهالي أحياء جدة، المحرومة من توصيلات المياه إلى منازلها، تنفيذ شركة المياه للوعد الذي قطعته على نفسها، مع بداية العام الحالي، بالعمل على تخفيض الطلب على صهاريج المياه في الأشياب بنسبة 70%، وذلك بالانتهاء من خططها في المرحلة الثانية والثالثة ضمن برنامج تحسين الضخ في أحياء مدينة جدة وزيادة وتغطية أحياء جديدة.

وأعلنت الشركة الثلاثاء الماضي، أنها بدأت في استقبال طلبات ربط 1000 توصيلة مياه منزلية في 3 من الأحياء التي لم تصلها الشبكة، وهي الصواعد وقويزة والأصالة، وذلك ضمن خططها لزيادة نسب التغطية بشبكات المياه، مؤكدة جاهزية فرعها الإلكتروني ومكاتب خدمة العملاء لاستقبال طلبات العملاء.

وقال المتحدث باسم الشركة الوطنية بجدة خالد مقبول لـ«الخليج 365» إن توصيل المياه للعقارات في تلك الأحياء يأتي ضمن برنامج «تحسين الضخ» في أحياء مدينة جدة و«زيادة وتغطية أحياء جديدة»، لافتا إلى أن العام الماضي 1439 شهد توصيل المياه لعدد من الأحياء مثل «أبحر الجنوبية ومخطط العليا»، وفي هذا العام تم إيصال المياه لأحياء شرق جدة مثل الحمدانية والرحمانية ومخططي الفلاح والريان.

ولفت إلى أن هناك قائمة انتظار لعدد ليس بقليل من الأحياء، لكن هناك جدولة وبرنامج لزيادة الخطط المستقبلية لتغطية شبكات المياه.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر مطلعة لـ«الخليج 365» أن الشركة الوطنية للمياه التزمت في المرحلة الثانية من برنامج تحسين الضخ بخدمة 40% من سكان جدة وتغطية 43% من أحياء المحافظة، ما يسهم في انخفاض الطلب على الصهاريج من محطات التعبئة بنسبة أقل من 20%، وذلك عبر زيادة كميات المياه الموزعة في الشبكة العامة، وبالتالي تقليص فترات الانتظار بين ورديات الضخ بمعدل انخفاض بلغ 25% عن السابق، وفي هذا الصدد سيتم البدء خلال العام الحالي في استقبال طلبات إيصال خدمة المياه لأحياء الحمدانية والريان والرحمانية والفلاح.

وأوضحت المصادر أنه سيتم البدء في المرحلة الثالثة من برنامج تحسين ضخ وتوزيع المياه بأحياء محافظة جدة نتيجة تطوير العمليات التشغيلية وتطوير البنية التحتية وزيادة كميات المياه الواردة من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إذ ستغطي هذه المرحلة من البرنامج 95% من الأحياء المخدومة بالشبكة، وتقدم الخدمة لنحو 98% من العقارات في تلك الأحياء.

وأوضح المصدر أن عدد الأحياء التي استفادت من المرحلة الأولى من البرنامج بلغ 11 حياً، شملت البوادي، الفيصلية، الخالدية، المحمدية، النعيم، النهضة، الربوة، الروضة، السلامة، الشاطئ والزهراء، وأسهمت المرحلة في تحسين جداول وورديات الضخ بمعدل 15%، كما تم تحسين إمدادات المياه، وتقليل فترة انقطاعها في عدد من أحياء جنوب شرق محافظة جدة، التي شملت الأجاويد، السنابل، إسكان الأمير فواز الشمالي والجنوبي، إسكان الأمير عبدالمجيد، الإسكان العام والعدل، بنسب وصلت إلى 50%.