شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 2.5 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل والحدود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في مناطق المملكة كافة، حتى نهاية أمس الأول (الخميس)، 2504037 مخالفاً، منهم 1949024 مخالفاً لنظام الإقامة، و383033 مخالفاً لنظام العمل، و171980 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وكشف تقرير الحملة المشتركة عن ضبط 41233 شخصاً خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة، 51% منهم يمنيون، و46% إثيوبيون، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 1852 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، و3305 أشخاص متورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، 1015 مواطناً لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحق 984 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 31 سعودياً.

ولفت التقرير إلى أن إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 10647 وافداً مخالفاً، منهم 8938 رجلاً، و1709 نساء، فيما أوقعت العقوبات الفورية بحق 385898 مخالفاً، وإحالة 345075 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 430271 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 637507 مخالفين.