شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الغذاء والدواء» يتفقد أداء الهيئة بميناء جدة والمطار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تفقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، سير العمل في منفذي ميناء جدة الإسلامي، ومطار الملك عبدالعزيز، والتقى منسوبي ومفتشي الهيئة واطلع على الخدمات التي توفرها الهيئة في الميناء ومنها: الاستعلام عن الشحنات عبر منصة «تبادل»، نظام الفسح الإلكتروني، ومسار المعاملات في الميناء من خلال شاشات العرض، إضافة إلى الإجراءات التي يقوم بها مفتشو الهيئة على مدار الساعة في الشحن الجوي في مطار الملك عبدالعزيز. كما اجتمع الدكتور الجضعي مع منسوبي «الغذاء والدواء» في منطقة مكة المكرمة وناقش معهم أبرز التحديات والصعوبات.

تفقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، سير العمل في منفذي ميناء جدة الإسلامي، ومطار الملك عبدالعزيز، والتقى منسوبي ومفتشي الهيئة واطلع على الخدمات التي توفرها الهيئة في الميناء ومنها: الاستعلام عن الشحنات عبر منصة «تبادل»، نظام الفسح الإلكتروني، ومسار المعاملات في الميناء من خلال شاشات العرض، إضافة إلى الإجراءات التي يقوم بها مفتشو الهيئة على مدار الساعة في الشحن الجوي في مطار الملك عبدالعزيز. كما اجتمع الدكتور الجضعي مع منسوبي «الغذاء والدواء» في منطقة مكة المكرمة وناقش معهم أبرز التحديات والصعوبات.

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