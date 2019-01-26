شكرا لقرائتكم خبر عن «المراقبة البحرية» تضبط قارباً يصطاد السلاحف والأسماك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

تمكنت فرقة التفتيش والمراقبة البحرية بقيادة مختصي الثروة السمكية بمنطقة مكة المكرمة، من ضبط أحد القوارب المخالفة للائحة التنفيذية لنظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للسعودية يعمل عليه اثنان من جنسية عربية.

وضبطت الفرقة وسيلة الصيد المخالفة «الشباك ثلاثية الطبقات» بطول تجاوز ٦٠٠ متر طولي وبها بعض السلاحف والكائنات البحرية الأخرى، ما يتسبب في الإضرار بالبيئة البحرية وتوازنها، وتم توجيه القارب المخالف إلى مرفأ الصيد بمحافظة القنفذة ومصادرة الشباك المخالفة.

وبين مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، أن حظر هذه الأنواع من الشباك يأتي حمايةً للثروة المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة؛ لما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية، إضافة إلى ما تلحقه من أضرار بمحركات الوسائط البحرية.