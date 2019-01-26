شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: مصادرة 31 طن حطب وفحم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

صادر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، كميات من الحطب المحلي أثناء الجولات الميدانية التي قامت بها مكاتب الوزارة، ضمن برنامج الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وأوضح مدير عام الفرع المهندس سعيد الغامدي، أن مجموع الكميات المضبوطة والمصادرة بلغت نحو 31 طناً، مفصلا بالقول: «في محافظة جدة ضبطت 6 مركبات مخالفة تحمل 13 طن حطب، وفي العاصمة المقدسة مركبة واحدة مخالفة بحمولة نصف طن، وفي الجموم مركبة بحمولة 3.25 طن وتربة مركبة بحمولة طن، والكامل تم ضبط 1.25 طن، والخرمة 8 مركبات بحمولة 8 طن، وفي أضم ضبطت ثلاث مركبات بحمولة 1.25 طن، وبالطائف ثلاث مركبات بحمولة 2.50 طن».

ولفت الغامدي، إلى أن الكميات المضبوطة كانت من 7 - 13 جمادى الأولى، مؤكداً على أن قطع الأشجار يعتبر مخالفاً لأنظمة المراعي والغابات التي تحظر الاحتطاب منها وقطعها.