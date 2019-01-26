شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: المسارات المعتمدة تقضي على العشوائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمكة المكرمة، أن مسار «روحانية المشاعر» الذي جرى اعتماده أخيراً، لمنظمي الرحلات السياحية سيقدم نموذجاً حقيقياً وواعداً في تنظيم السياحة وسيختصر الكثير من العشوائية ويقدم عملاً احترافياً في صناعة السياحة.

وقال مدير عام هيئة السياحة بمكة الدكتور هشام مدني، إن المسار سيقضي على العشوائية، وسيبدأ من شارع أم القرى مروراً بمسجد نمرة - عين زبيدة - ثم مسجد المشعر الحرام ومسجد الخيف ثم الجمرات ومسجد البيعة، وسيتم البدء في تنفيذه قريباً، لافتاً الانتباه إلى أن منظمي الرحلات السياحية هم المسؤولون عن الجولات السياحية وإعدادها، مؤكداً أن الرحلات السياحية ستسير وفق مسارات جرى اعتمادها أخيراً، وتحديد المهام بشكل دقيق للمنظمين باعتبارهم واجهة معرفية تقدم الثقافة السعودية وتتسامى معها.

وأشار الدكتور مدني إلى أن الهيئة تسعى لتأهيل عمل نموذجي مقرون بالمؤهلات والتدريب ويمتلك المهارات الأساسية ويتواءم مع الخطط الموضوعة ذات الاتجاهات السياحية والتاريخية، وتختلف باختلاف وقت السنة وحجم التشغيل، بحيث تكون كفيلة بتقديم جرعة معرفية متميزة وهي في ذات الوقت دعماً كبيراً من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وتدريباً متواصلاً.