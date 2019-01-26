شكرا لقرائتكم خبر عن جازان: إطلاق برنامج لتمكين القيادات الشابة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - افتخار باحفين (جازان)

أعلن مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، الرفع بإطلاق برنامج لتمكين القيادات الشابة في جامعة جازان، يتناغم مع رؤية المملكة 2030 في صنع جيل قيادي، وذلك عقب انتهاء ملتقى القيادات الشابة الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب، واختتم أعماله أخيرا.

وبحسب التوصيات التي تلاها عميد شؤون الطلاب رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى الدكتور عثمان حكمي، ستتاح فرص التدريب والتأهيل للشباب بالداخل والخارج من خلال برنامج «كفايات والتطوير المهني التعليمي»، وبرنامج «ابتعاث» لصنع وتمكين قيادات شابة مستقبلية من خلال وزارة التعليم، والعمل على تطوير لوائح الخدمة المدنية لتمكين الشباب في المهارات القيادية، والسعي لجعل متوسط الفئة العمرية القيادية في العقدين الثالث والرابع، ونشر وتفعيل ثقافة قياس الأداء المستمر في مختلف المؤسسات، بقصد توفير بيئة ملائمة لصنع قيادات شابة مستقبلية، ودعم المناهج والأنشطة اللاصفية في الجامعات السعودية كأداة لاكتشاف وتمكين القادة من الطلاب والطالبات بما يتفق ورؤية 2030.

وأشار إلى أهمية التحديت والمراجعة المستمرة للبرامج الجامعية، بحيث يوجد توازن بين الإلمام بالجانب المعرفي والجانب المهاري، وتحديث اللوائح والضوابط، بما يضمن عدم التفريق بين الرجل والمرأة في شغل الوظائف القيادية، وتوظيف خبرات وقدرات المبتعثين بعد عودتهم وتمكينهم من تولي المناصب القيادية، ونشر الوعي بدور الإعلام بمختلف وسائله في دعم القيادات الشابة.