شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف: آلاف الزوار في أول ليالي «زيتوننا ثروة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (سكاكا)

توافد آلاف الزوار على المهرجان الدولي لزيتون الجوف الـ 12 في أول ليالي فعالياته بعد تدشين انطلاقته أمس الأول بمركز الأمير عبدالإله الحضاري في مدينة سكاكا ويستمر حتى الـ 27 من شهر جمادى الأولى الجاري تحت شعار «زيتوننا ثروة».

وتنوع حضور المهرجان ما بين العائلات والشباب، متفاعلين مع ما يقدم من عروض وخدمات وفعاليات، بيد أن أن معرض الزيتون هو مصدر الجذب الأول لزوار المهرجان لاقتناء وشراء المنتج الجوفي الذي يتمتع بسمعة عالمية وثقة عالية لدى المستهلك.

وشهد اليوم الأول جملة من الفعاليات بدأت بمحاضرة عن الزيتون تناولت: الحديث عن الشجرة المباركة وما تحتويه ثمرتها من فوائد وهو ما أكدته الدراسات الطبية وأثبتتها نتائج المختبرات الصحية التي وصفت هذا المنتج بأنه يشتمل على خاصيات لها نتائج إيجابية على جسم الإنسان.