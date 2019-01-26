شكرا لقرائتكم خبر عن إمارة عسير: إحالة ملف وفاة مواطنة بمحايل عسير للجهات المختصة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عسير)

أصدرت إمارة منطقة عسير بيانا صحفيا حول وفاة مواطنة من محايل عسير أصيبت بسكتة قلبية في 15 يناير الجاري، عقب دخولها المستشفى العام بالمحافظة، وتداولت منصات التواصل الاجتماعي خبر وفاتها. ووفقا لبيان إمارة منطقة عسير، تقدم أمير المنطقة بتعازيه لأسرة الفقيدة وذويها. وأكدت الإمارة حرصها على حياة وسلامة كل المواطنين والمقيمين، وأنه تم التحفظ على الملف الطبي للحالة، وتم تحديد جميع من تعاملوا معها طبيا بالمستشفى. وأشار البيان إلى أن القضية تمت إحالتها للجهات المختصة، لتحديد سبب الوفاة، وستتم محاسبة المقصرين في حالة ثبوت أي تقصير.

وتابع البيان أن الإجراءات تأتي في ظل حرص الإمارة والشؤون الصحية على متابعة كل ما يتعلق بتطوير الخدمات التي تقدم للمواطن والمقيم وفق أعلى درجات الجودة.