خطط إستراتيجية لـ«بر صامطة»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (صامطة) عقد مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة صامطة جلسته الأولى، بحضور رئيس الجمعية عبدالله يحيى سهلي وأعضاء المجلس، بقاعة الاجتماعات بالجمعية. عقد مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة صامطة جلسته الأولى، بحضور رئيس الجمعية عبدالله يحيى سهلي وأعضاء المجلس، بقاعة الاجتماعات بالجمعية. وجرى خلال الاجتماع استعراض مهام المجلس، واللوائح والتنظيمات، والخطط الإستراتيجية والتشغيلية، وعقارات الجمعية، وتوزيع مهمات اللجان وتوثيق العقارات، واستخراج حجج الاستحكامات، والعديد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال.



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