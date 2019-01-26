شكرا لقرائتكم خبر عن الحرث: حلول لاحتياجات المواطنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الحرث)

نفذ محافظ الحرث إبراهيم بن يحيى الألمعي أخيرا، جولة تفقدية لعدد من المشاريع البلدية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

ووقف محافظ الحرث خلال الجولة على عدد من المواقع بالمحافظة؛ لتلمس احتياجات المواطنين ودراسة الحلول الجذرية المستقبلية الممكنة لها مع الجهات المختصة في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.